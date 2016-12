Zeit für alte Lieder und Geschichten

Dénia/La Nucía – sk.Weihnachten steht vor der Tür, für Pfarrer Klaus Eicher vom Tourismuspfarramt der Evangelischen Kirche Deutschland an der Costa Blanca gibt es viel zu tun. Die CBN sprach mit ihm darüber, was Weihnachten für deutschsprachige Gläubige an der Costa Blanca bedeutet.

CBN: Wie feiert die Kirche Weihnachten?

Pfarrer Eicher: Weihnachten hat man als Pfarrer immer einiges zu tun, da wird die Autobahn auch von mir gesponsert. Gerade an Weihnachten kommen Menschen in die Kirche. Die Menschen erwarten von uns Gottesdienste, das ist an Weihnachten unser Kerngeschäft. Wir haben Heiligabend Gottesdienste in Benidorm in San Jaime um 15.30 Uhr, um 17 Uhr in La Zénia im Centro Ecuménico, um 18 Uhr in La Nucía in der Seniorenresidenz Montebello und um 20 Uhr in Dénia und am ersten Feiertag um 11 Uhr in Valencia.

Welche Erwartungen stellen Menschen an Weihnachten?

Von der Kirche erwarten sie Gefühle der Beheimatung, des Heimeligen, die Seele baumeln lassen zu können. An der Costa Blanca merkt man ja kaum, dass Weihnachten ist. Man ist gewohnt, dass es draußen dunkel ist, die Symbolik der Kerzen und des Lichts sind etwas ganz Besonderes. Etwas von der Weihnachtsstimmung, die man aus Kindheitstagen kennt, die alten Lieder, die vertraute Geschichte. Es ist immer ein Stück Fremde, die die Leute hier erleben. Daher ist es wichtig, dass wir einen Weihnachtsbaum in der Kirche haben.