Tragödie auf dem Stadtfest

Durch eine Gasexplosion in dem Café „La Bohemia“ in der Pasaje Montera im Zentrum von Vélez-Málaga sind am Samstag 90 Menschen verletzt worden. 57 Verletzte wurden nach Angaben des öffentlichen Rettungsdienstes mit Schnittwunden und Prellungen ins Kreiskrankenhaus von Torre del Mar sowie ins Regionalkrankenhaus in Málaga gebracht, 33 weitere Personen mussten sich in den Gesundheitszentren von Vélez-Málaga und Torre del Mar ambulant behandeln lassen. Sechs Personen erlitten schwere Verletzungen, konnten jedoch bereits am Sonntag bis auf einen Ausnahme schon bald von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt werden.

Die hohe Anzahl an Verletzten erklärt sich dadurch, dass zum Zeitpunkt der Explosion kurz vor 19 Uhr die „Feria de San Miguel“, die tagsüber nicht auf dem Festplatz an der Schnellstraße, sondern im Stadtzentrum gefeiert wird, in vollem Gange war. Wie es zu dieser Explosion kam erfährt man in der aktuellen Ausgabe der Costa del Sol Nachrichten.