Valencia – ann. Sintflutartige Regenfälle sind in der Nacht zum Sonntag im Land Valencia niedergegangen. In der Landeshauptstadt fielen 102 Liter in sechs Stunden, davon 44 allein in einer Stunde. Am schlimmsten traf es Guadassuar in der Provinz Valencia mit 142.2 Liter pro Quadratmeter. Etliche Straßen und Parkplätze waren überflutet. In Alginet musste die Feuerwehr drei Personen aus einem Auto befreien, das drohte, fortgespült zu werden.

Auch in der Provinz Alicante regnete es bisweilen heftig. In Novelda fielen 39,2 Liter auf den Quadratmeter, in Alcoy 37,4 Liter. Auf der Zuglinie Alcoy-Xàtiva kam es wegen der Niederschläge zu Verspätungen. In Oliva wurden 16,7 Liter pro Quadratmeter gemessen. Bei Cox musste die N-340 wegen Schlammmassen auf der Fahrbahn kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.

In Elche de la Sierra in Albacete (Castilla-La Mancha) regnete es 183 Liter in 24 Stunden. Dort trat der Río Segura über die Ufer und riss Fahrzeuge mit sich.

Laut dem staatlichen Wetterdienst Aemet handelt es sich um höchst ungewöhnlich starke Regenfälle für Juni. Seit 16 Jahren habe es in diesem Monat nicht mehr so geregnet.