Bald geht’s nicht mehr so hoch her

Calp – ms. Nach dem vorläufigen Baustopp in der Urbanisation La Manzanera soll es jetzt auch in Calps erster und zweiter Strandlinie im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr so hoch hergehen. Im Morelló-Gebiet am Arenal-Strand, am Peñón de Ifach, am Fossa-Strand und im Saladar – den sogenannten Planes Parciales I, II, III und IV – sollen auf größeren Grundstücken keine Baugenehmigungen mehr erteilt werden. Zumindest vorerst. Das teilten Calps Bürgermeisterin Ana Sala (PP) und ihr Baustadtrat Juan Manuel del Pino (C’s) in einem Pressegespräch mit.

„Der Baudruck auf bestimmte Grundstücke in Calp ist hoch“, erklärte Baustadtrat Del Pino. Es sei an der Zeit, das zu erfüllen, was viele Calpinos sich wünschten: weniger Hochhäuser. Die Entscheidung kommt spät, die unbebauten Areale in Calps erster Strandlinie lassen sich mittlerweile an einer Hand abzählen. Das räumte auch Bürgermeisterin Ana Sala ein, deren PP bislang eine Baupolitik betrieb, die genau diese Entwicklung unterstützte. Aber seit sie mit C’s regiert, deutet sich ein Kurswechsel an.

Vorläufig für ein Jahr sollen – ähnlich wie bereits in der Bofill-Urbanisation La Manzanera – keine Baulizenzen für Grundstücke mehr vergeben werden, die eine Größe ab 2.500 Quadratmetern in den Bereichen Morelló, Peñón und Fossa sowie ab 3.500 Quadratmetern an den Salinen haben. Allerdings: „Baugenehmigungen für alle kleineren Grundstücke werden erteilt“, erklärte Del Pino.

Türme könnten gebaut werden

Nicht vom Lizenzstopp betroffen seien außerdem bereits erteilte Baugenehmigungen, also beispielsweise die der geplanten 30-stöckigen Zwillingstürme auf dem früheren Oktoberfestgelände an den Salinen. Über die Rechtmäßigkeit dieser Lizenz streiten sich aktuell zwar die Gerichte, Sala nahm allerdings vorweg, dass das Rathaus in erster Instanz gegen das klagende Land Valencia einen Erfolg verbucht habe. Sobald also über den erneuten Einspruch des Consells, der umweltrechtliche Bedenken angemeldet hat, entschieden wurde, könnte gebaut werden.