„Die Orte brauchen die Dipu“

Calp – ms. Nach acht Jahren ist Schluss. César Sánchez Pérez (PP), der seit 2011 in Calps Rathaus das Sagen hat, tritt nicht mehr als Bürgermeisterkandidat an. Aus persönlichen Gründen, wie der 40-Jährige sagt. Und, um ein Versprechen einzulösen: sich nicht länger an den Posten zu klammern als nötig. „Acht Jahre reichen, um einige Projekte umzusetzen“, so Sánchez. Seinen Verzicht verkündete er natürlich nicht, ohne eine Alternative für sich in petto zu haben: Der Konservative, der 2015 quasi über Nacht zum Präsidenten der Provinzverwaltung Alicante wurde, will erneut für den Chefposten in der Diputación kandidieren.

Sie werden bei der Kommunalwahl im Mai 2019 nicht mehr als Bürgermeisterkandidat in Calp antreten. Warum?

In erster Linie stehe ich damit zu meinem Wort. Als ich mich vor acht Jahren zur Wahl stellte, versprach ich, nicht länger als acht Jahre im Bürgermeisteramt zu bleiben. Ich denke, das ist ein angemessener Zeitraum, um Projekte in Gang zu setzen, eine persönliche Note im Rathaus zu hinterlassen und Platz zu machen für eine andere Person, die sich nun neuen Herausforderungen stellen muss.

Einige Projekte konnten umgesetzt werden, andere nicht. Sind Sie insgesamt zufrieden?

Die Bilanz ist sehr positiv. Ich denke, dass sich sowohl Stadt als auch Rathaus in den letzten acht Jahren zum Besseren gewandelt haben.

In welcher Hinsicht?

Das Rathaus hat heute etwa 50 Prozent weniger Schulden. Das heißt, es ist keine Last mehr für die Calpinos. Heute haben wir eine gesündere Wirtschaft, das Rathaus zahlt seine Rechnungen in rund 30 Tagen. Als ich Bürgermeister wurde, waren es noch 1.000 Tage. Außerdem ist die strukturelle Arbeitslosigkeit um rund 35 Prozent zurückgegangen. Das hat viele Gründe. Einer davon ist, dass Calp in Mode gekommen und ein attraktiver Ort für Investitionen durch Unternehmen geworden ist. Und das Wichtigste: Calp hat seine Stabilität wiedergewonnen. In der Legislaturperiode vor 2011 sah man Calp in den Nachrichten fast nur im Zusammenhang mit Skandalen oder politischer Instabilität. Das ist heute nicht mehr so.