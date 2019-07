Ein Dorf und das große Feuer

Beneixama – lh. „Danke an all die Leute aus dem Dorf, die uns zur Hilfe gekommen sind“, betont Jaume Pascual Berenguer mehrfach. Er, seine Frau und sein erwachsener Sohn hätten ohne diese Unterstützung ihr Haus und den Taubenschlag nicht vor den Flammen retten können.

Am frühen Montagnachmittag brach am Hang des Berges La Solana in Beneixama, einem Dorf im Hinterland der Provinz Alicante, ein Feuer aus. Es verbrannten fast 900 Hektar Waldfläche. 85 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Man habe es geschafft, dass weder Personen noch ihr Eigentum zu Schaden gekommen seien, lobt Valencias Ministerpräsident Ximo Puig. Ab 14 Uhr waren elf Löscheinheiten aus der Luft im Einsatz, sowohl Flugzeuge als auch Helikopter. 120 Soldaten der militärischen Nothilfeeinheit UME sowie Feuerwehrtrupps aus Valencia, Zaragoza, Cuenca und Guadalajara arbeiteten zusammen, um den ersten größeren Waldbrand der Region Valencia in diesem Sommer zu löschen. Am Dienstag bedankte sich Puig für die herausragende Zusammenarbeit von UME und örtlichen Einsatzkräften sowie für die „Solidarität des Dorfes Beneixama“.

Selbst angepackt

Aber nicht alle fühlten sich in ihrem Kampf gegen die Flammen unterstützt. Jaume Pascual und sein Sohn berichten, wie trotz mehrfacher Nachfrage keine Hilfe von offizieller Seite zu ihrem Landhaus kam. Sie nahmen mit Unterstützung von rund 25 Anwohnern aus dem Dorf die Löschung selbst in Angriff. Mit dem Wasser aus Pool, Wassertank und nahegelegenem Tümpel gelang es ihnen, das Haus zu retten.

„Alle liefen umher und riefen: Bring hier noch einen Eimer her! Dort braucht es auch Wasser!“, berichtet der 42-jährige Sohn. Die Familie verbringt jedes Jahr die Sommermonate in ihrem Haus in den Bergen. Pascual ist „Palomista“ – er züchtet seit etwa 45 Jahren Wettbewerbstauben. Pascual trainiert sie oben auf dem Berg – und hat mit seinen Tauben schon mehrere Trophäen gewonnen. Aufgrund der Hitze hat er momentan nur etwa fünf Tauben oben bei sich, weitere 40 hält er im Dorf. „