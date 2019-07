Finnwalsichtungen nehmen zu

Dénia – ab. Die Gäste der Strandbar Los Baños an der Playa Les Deveses glaubten vor wenigen Tagen, ihren Augen nicht zu trauen, als sie in geringer Entfernung eine riesige Wasserfontäne und kurz darauf den Rücken eines Finnwals erblickten. Seelenruhig zog der Riese nur etwa 300 Meter von der Küste entfernt in Richtung Cabo San Antonio. Diese Szene wiederholte sich vergangenen Mittwoch. Der Besatzung eines Hubschraubers des Feuerwehrkonsortiums gelangen spektakuläre Aufnahmen von zwei riesigen Finnwalen nahe des Kaps.

Dort erstreckt sich ein 2.117 Hektar großes Marinereservat, das den Meeressäugern auf ihrer langen und beschwerlichen Reise vom Ligurischen Meer in Richtung Süden offenbar als üppige Nahrungsquelle dient. So wie vom Les-Deveses-Strand kann man die Wale auch von hier mit etwas Glück von der Küste aus beobachten. Dénias Stadtverwaltung hat in der Nähe des Restaurants Mena einen Beobachtungspunkt geschaffen und Infotafeln aufgestellt. Anhand von Illustrationen wird erklärt, welche Meeressäuger man von dort aus im günstigsten Fall sehen kann. Außer den Finnwalen lassen sich im Gebiet auch Delfine und Tümmler und in seltenen Fällen auch Pottwale blicken.

Kontinuierliche Zunahme

„Die Zahl der Finnwale, die entlang unserer Küste in Dénia gesichtet werden, nimmt kontinuierlich zu“, berichtet der leitende Aufseher des Meeresreservats, Toni Martínez. „Es gab in letzter Zeit viele Sichtungen in Las Marinas zwischen Kilometer vier und fünf, die meisten aber am Ende der Promenade von Las Rotas“, weiß der Spanier. „Am Sonntag vor einer Woche waren es sogar mehrere Wale, die in Richtung Süden zogen.“ In der Regel kämen sie in der Zeit zwischen Ende Mai und Anfang September vorbei und es sehe ganz danach aus, dass sie sich immer näher an das Festland heranwagten.

Ihm sei bekannt, dass die Meeresriesen zum Teil bis in fünf Meter tiefe Gewässer vorgedrungen seien. „Warum das neuerdings so ist, weiß niemand so genau“, sagt Martínez. „Dieses Phänomen ist bislang relativ wenig erforscht. Klar ist allerdings, dass Dénia eindeutig das Gebiet mit den meisten Walsichtungen zwischen Valencia und Alicante ist.“ Man vermute im Meeresreservat am Cabo San Antonio ein besonders hohes Aufkommen an Krill. Diese krebsartigen Kleintiere stünden ganz oben auf dem Speiseplan der Wale und könnten ein Grund für das wachsende Wal-Vorkommen sein.