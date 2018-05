Fortschritt, tröpfchenweise

Torrevieja – mar. Die Europäische Umweltagentur sagt voraus, dass wegen des Klimawandels die Pegel der Flüsse auf der Iberischen Halbinsel in 70 Jahren um 50 Prozent niedriger sein werden als heute. Die Stauseen erreichen oft nicht einmal mehr 30 Prozent ihrer Kapazitäten. Hat es da Sinn das verlustreiche System der Wasserstauung- und überleitung, das in Spanien Staatsdoktrin ist, beizubehalten?

Man soll Stauseen noch ausbauen. Das fordern zumindest die mächtigen, auf uralten Rechten pochenden Bewässerungsgemeinschaften, in denen Hunderttausende Bauern und Agrarfirmen organisiert sind. Und die konservative Madrider Regierung stellt sich auf ihre Seite. Vom 14. bis 18. Mai hielten diese Comunidades de Regantes einen Kongress in Torrevieja ab mit über 1.000 Teilnehmern.

Es wurde ein Kongress der Selbstvergewisserung und des erhobenen Zeigefingers an die Regierung in Madrid und alle jene „Revolutionäre“, die ein totales Umdenken im Wassermanagement und in der Landwirtschaft fordern. Billig soll das Wasser bleiben und stets verfügbar. Aber wie? Das sei das Problem des Staates, so der Subtext. Fast 100 Redner traten bei dem Kongress auf. Darunter war nicht ein einziger Ökobauer und auch kein einziger Vertreter aus dem Ausland.

Pochen auf Erbrechten

Zwar wollen die Bewässerer Wasser sparen, neue Technologien einsetzen, aber niemand dürfe es wagen, das angestammte System in Frage zu stellen oder das Wasser womöglich zu verteuern. Forderungen, die am lautesten von den Bewässerungsgemeinschaften des südlichen Tajo-Segura-Systems kommen, den Bauern aus dem Nordosten Andalusiens, Murcias und dem Süden von Alicante. Einem paradoxen Gebiet einer expansiven Lebensmittelindustrie in der trockensten Region Spaniens, wo landesweit die meisten Agrarflächen aufgegeben werden, aber gleichzeitig der größte Zuwachs an Ackerland registriert wird.

Faktenresistent und zukunftsunfähig, ein aus der Zeit fallendes System. Das stellten Experten aus der Forschung bei einem zeitgleich in Almería von Unis und privaten Sponsoren abgehaltenen Kongress für nachhaltige Landwirtschaft fest. Sie kritisieren ein Bewässerungswesen, das in großen Teilen noch immer mit einem Flächenflutungssystem arbeitet, das aus den Zeiten von Al-Andalus stammt. Für Neuerungen gebe es keine universelle Patentlösung, sondern nur ein Bündel von Maßnahmen, das ein komplexes, neues Verständnis unserer Produktions- und Nahrungskette erfordert und Konsequenzen zeitigen wird. Die Komplexität der Lösung macht es den reaktionären Kräften leicht, mit Parolen zu punkten.