Segeln, Surf und Salti mortali

lh/ys. Die Sommerferien stehen an und damit drei Monate, in denen der Nachwuchs bespaßt werden will. Wenn die Eltern berufstätig sind, kann das ganz schön lang werden. Um die schulfreie Zeit zu überbrücken, bieten viele öffentliche und private Einrichtungen in fast allen Gemeinden Freizeitprogramme für Kinder an. Sprachkurse, Tennis- oder Surfcamps, Zeltlager und Schwimmkurse gehören zum Angebot. Informationen dazu erteilen jeweils die einzelnen Rathäuser. Einen Überblick über besondere Angebote finden Sie im Folgenden.

Costa Blanca Norden

Alborache

Das Landgastheim und Umweltzentrum Actio veranstaltet auch in diesem Jahr ein Ferienlager, in dem sich alles um das Thema Natur dreht. Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren können entweder vom 25. Juni bis zum 1. Juli in Alborache (Valencia) für 249 Euro, oder vom 1. bis zum 7. Juli in Almedíjar (Castillón) für 295 Euro ihre Ferien verbringen. Actio organisiert außerdem ein Greenpeace-Ferienlager mit Aktionen rund um den Naturschutz. Dieses findet für die Acht- bis Zwölfjährigen vom 1. bis 10. Juli in Almedíjar (Castellón) und vom 11. bis 30. Juli in Pontedeume, (A Coruña) statt. Die Preise liegen zwischen 418 und 459 Euro je nach Altersklasse. Außerdem gibt es einen Rabatt für Greenpeace-Mitglieder. Infos unter www.actioactivitats.com sowie unter V 963 741 156.

Alicante

Englisch, Natur und Bewegung stehen bei der Eurobridge Sommerschule beim English Summer Camp in Cazorla auf dem Programm. Neben Tennis, Judo, Fußball, Tanz, Theater oder Wasserball werden auch Exkursionen in umliegende Städte angeboten. Teilnehmen können Kinder zwischen sieben und 14 Jahren. Es finden drei verschiedene Freizeiten im Zeitraum vom 3. bis zum 29. Juli statt. Je nach Länge liegen die Kosten zwischen 695 Euro pro Woche und 2.595 Euro für vier Wochen inklusive Verpflegung und Unterkunft im Hotel Rural im Naturpark Cazorla. Infos unter www.eurobridge.net.

Der katholische Elternverband Concapa bietet in diesem Jahr ein Sommer-Camp an, in dem Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren Englisch lernen können. Angeboten werden außerdem zahlreiche andere Aktivitäten sowie Exkursionen. Die Preise variieren zwischen 450 Euro für eine Woche und 750 Euro für zwei Wochen inklusive Vollverpflegung in der Finca Doroca. Weitere Infos unter www.concapaalicante.org.