Gruppenvergewaltigung in Pego

Pego – at. Die mutmassliche Gruppenvergewaltigung vom Sommer vergangenen Jahres in einem „Ort in der Marina Alta“, von der die Medien in der vergangenen Woche berichtet hatten, ereignete sich in Pego. Das hat die Guardia Civil in einer Mitteilung bekanntgegeben, in der sie auch weitere Angaben über den Tathergang macht.

Der Angriff auf das 15-jährige Mädchen fand demnach im Juli 2018 auf einem abgelegenen Feld nahe des Pegoliner Friedhofes statt. Das Opfer und eine Freundin, die in Pego auf die weiterbildende Schule gehen, waren hier mit vier Schulkameraden nordafrikanischer Herkunft unterwegs. Als die Freundin gehen musste, blieb das Opfer allein mit den mutmasslichen, ebenfalls minderjährigen Tätern, die sie zu dem Feld lockten, wo die sexuellen Angriffe stattfanden. Nach Aussagen des Opfers wurden sie per Handy aufgenommen mit der Drohung, das Video zu verbreiten.

Das Opfer teilte sich offenbar zunächst niemandem mit. Erst im Oktober 2018 erzählte es Verantwortlichen in der Schule von Problemen mit einem Schulkameraden, der sie bedrohe, ein Video zu verbreiten, ohne jedoch weiter ins Detail zu gehen. Im Februar 2019 sprach die Orientierungskraft der Schule erneut mit der Minderjährigen, die ihr schliesslich alles berichtete, woraufhin die Schule die Guardia Civil informierte.

Am 1. März erstattete das Opfer Anzeige, am 5. März wurden drei der vier mutmasslichen Täter festgenommen. Eine Mittäterschaft des vierten Mannes, der in Frankreich wohnt, wird noch untersucht, er soll in Kürze in Spanien aussagen. Auch den Aufnahmen auf den Handys der Männer wird nachgegangen. Am vergangenen Donnerstag erschienen sie vor dem Jugendgericht in Alicante und wurden in verschiedene Jugendhaftanstalten eingewiesen. Sie erhielten ein Näherungsverbot zum Opfer, zudem dürfen sie keinerlei Kontakt mit der Jugendlichen aufnehmen.

In Pego sorgte die Nachricht für grosse Bestürzung. Um dem Opfer seine Unterstützung zu zeigen, hat die Frauengruppe Dones Cabal für heute (Montag) Abend um 20 Uhr zu einer Demonstration gegen Gewalt gegen Frauen auf der Plaza Maria Cambrils aufgerufen.