Nationalfest lokal gefeiert

Benejúzar/Callosa de Segura/Los Montesinos/Pilar de la Horadada – sw. Am 12. Oktober 1492 erreichte Kolumbus die Neue Welt. Deswegen feiert Spanien am heutigen 12. Oktober, dem „Día de la Hispanidad“, die Einheit der spanischsprechenden Welt. So triumphal das Fest rüberkommt: Im Kern erzählt es auch von den Strapazen, die die Vereinigung von Kulturen mit sich bringt. Denn der 12. Oktober ist der Tag der Schutzpatronin Spaniens, der „Heiligen Jungfrau auf der Säule“. Auf einer solchen soll sie dem Apostel Jakobus, spanisch Santiago, bei Saragossa erschienen sein. Sie habe ihn getröstet, so die Legende, als ihm die Evangelisierung der hiesigen Völker so gar nicht gelingen wollte. Letztendich starb der Apostel sogar den Märtyrertod. Welchen Erfolg der vermeintlich Gescheiterte hatte, zeigen die frohen heutigen Feste in den verschiedensten Winkeln des Landes.

Groß gefeiert wird der 12. Oktober etwa in der Vega Baja. In Benejúzar haben sich laut „Información“ um acht Uhr 50.000 Menschen eingefunden und erwarten noch die finalen Akte, die nach dem Gottesdienst um 20 Uhr folgen. In Los Montesinos und Callosa de Segura sind die Straßen bunt und fantasiereich geschmückt, abends folgen noch Prozessionen und Feuerwerke. Auch Pilar de la Horadada ist in Feierlaune: Hier zieht die Prozession um 19.30 Uhr los, nach dem Feuerwerk wird auf dem Kirchplatz gefeiert. Am Samstag, 14. Oktober, geht die Party ab 20 Uhr mit einem Magier weiter.