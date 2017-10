Puigdemont: Referendum ist verbindlich

Barcelona – dpa/tl. Der Chef der Regionalregierung von Katalonien, Carles Puigdemont, hat am Tag nach dem umstrittenen Referendum über die Abspaltung von Spanien die Gültigkeit des Separatisten-Sieges bekräftigt. Das Ergebnis der Abstimmung vom Sonntag sei „verbindlich“, sagte Puigdemont vor Journalisten am Montag in Barcelona. Nun müsse das Regionalparlament in Barcelona über die Ausrufung der Unabhängigkeit entscheiden, sagte er. Laut „Referendumgesetz“ müsste dies innerhalb von 48 Stunden nach der Abstimmung geschehen.

Nach einer Kabinettssitzung zur Beratung des weiteren Vorgehens der Regionalregierung forderte Puigdemont vor Journalisten den Abzug aller staatlicher Polizeieinheiten aus Katalonien. Der katalanische Regierungschef bedauerte, dass es keinen Dialog mit Madrid gebe, und erklärte: „Es ist klar, dass eine Vermittlung nötig ist.“ Auf eine Frage sagte er, es gebe noch keine Indizien dafür, dass die Europäische Union diese Vermittler-Rolle übernehmen wolle.

Bei dem vom Verfassungsgericht verbotenen Referendum, das auch gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid stattfand, setzte sich das „Ja“-Lager mit rund 90 Prozent durch. Nach amtlichen Angaben nahmen 2,26 Millionen der 5,3 Millionen Wahlberechtigten teil, also rund 42 Prozent. Beim Einsatz der eigens nach Katalonien entsandten Polizei-Einheiten wurden nach jüngsten Angaben fast 900 Wähler und Demonstranten verletzt.

Auch Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy, der eine Minderheitsregierung anführt, berief verschiedene Treffen ein, darunter vor allem mit der Opposition. Am späten Nachmittag wollte er in Madrid mit dem Generalsekretär der stärksten Oppositionskraft, der sozialistischen Partei PSOE, zusammenkommen. Pedro Sánchez hatte bereits am Sonntag vor Medienvertretern erklärt, Rajoy müsse nun unbedingt in einen Dialog mit der katalanischen Führung treten. „Er muss verhandeln, verhandeln, verhandeln und ein Abkommen erzielen, das ist seine Verantwortung.“

Puigdemont hatte das Referendum trotz der Verbote der Justiz und der Zentralregierung durchführen lassen. Aus Madrid entsandte Polizeieinheiten hatten dabei hart gegen katalanische Bürger durchgegriffen, die auf die Öffnung der Wahllokale warteten. Nach Angaben des katalanischen Gesundheitsministeriums gab es fast 900 Verletzte. Videos mit Aufnahmen von blutenden Menschen, prügelnden Sicherheitsbeamten und weinenden Kindern machten schnell auch außerhalb Spaniens die Runde.

Auch an den europäischen Finanzmärkten hinterließ die turbulente Abstimmung Spuren. Der Kurs des Euro geriet am Montag unter Druck. Besonders deutlich zeigte sich die Reaktion bei spanischen Staatsanleihen, deren Renditen spürbar zulegten. Auch an der spanischen Aktienbörse kam es im frühen Handel zu Einbußen.

Generalstreik am Dienstag wegen Polizeigewalt

Verschiedene Gewerkschaften und Organisationen haben in Katalonien für Dienstag zu einem Generalstreik aufgerufen, um gegen die Polizeigewalt beim Referendum am Sonntag zu protestieren. Eine „schlagkräftige Antwort“ auf die Repression sei nötig, sagte die regionale Sprecherin des nationalen Gewerkschaftsbundes CC.OO, Dolors Lobet, am Sonntagabend in Barcelona nach einem Treffen mit Vertretern mehrerer Verbände und Gruppierungen. Der UGT, neben CC.OO. der einflussreichste Gewerkschaftsverband Spaniens, wollte am Montag über eine Teilnahme an der Arbeitsniederlegung entscheiden.

Nach dem Referendum in Katalonien: Wie geht es weiter?

Nach dem umstrittenen Referendum in Katalonien bereitet sich die Regionalregierung von Carles Puigdemont nach eigenen Angaben auf die Abspaltung vor. Bereits in wenigen Tagen will sie die Unabhängigkeit der Region von Spanien ausrufen. Die Generalitat (Regionalregierung) spricht von einem überwältigenden Sieg des „Sí“ bei der Abstimmung – ihren Angaben zufolge sollen 90 Prozent der Teilnehmer für die Trennung gestimmt haben. Allerdings hatten auch nur 42 Prozent der 5,3 Millionen Wahlberechtigten teilgenommen.

In Madrid ist Ministerpräsident Mariano Rajoy wegen der Polizeigewalt gegen die Bürger mit fast 900 Verletzten stark unter Druck geraten. Die Opposition fordert, dass er endlich in einen ernsthaften Dialog mit Puigdemont tritt. Tut er dies nicht, könnte sich die Situation weiter zuspitzen. Dabei ist nicht auszuschließen, dass es zu weiteren Festnahmen auch von hochrangigen Politikern in Katalonien kommen könnte – bereits vor dem Referendum hatte die spanische Polizei 14 Politiker und Beamte vorübergehend inhaftiert.

Als letzter Ausweg bliebe Rajoy die Anwendung des Artikels 155 der spanischen Verfassung. Dieser sieht vor, dass die Regierung einer autonomen Region, die der Verfassung oder anderen Gesetzen nicht Folge leistet, entmachtet und die Region unter Zwangserwaltung gestellt werden kann. Madrid könnte die Autonomie außer Kraft setzen und die direkte Kontrolle über die Gemeinden in Katalonien übernehmen.

Angst macht vielen, dass nicht nur in Katalonien, sondern auch in Spanien plötzlich stark nationalistische Tendenzen auszumachen sind. Während in weiten Teilen Kataloniens seit Wochen „Esteladas“ (die Flagge der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung) aus den Fenstern hängen, wird nun plötzlich an Wohnhäusern in Madrid und anderen Städten die spanische Flagge gezeigt. Beobachter befürchten, dass der Streit vor allem radikalen Gruppen in die Hände spielen könnte.