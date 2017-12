Ryanair und Iberia kündigen Streiks an

Frankfurt/Barcelona – dpa/ms. Bei den Fluggesellschaften Ryanair und Iberia bahnen sich Streiks an. Die Vereinigung Cockpit (VC) hat die Piloten der irischen Billigairline zum Streik an den deutschen Basen aufgerufen. Es wäre der erste Pilotenstreik in der Geschichte von Ryanair. Zuvor hatten bereits Gewerkschaften in Italien und Portugal für Arbeitskämpfe mobilisiert. An der Basis Dublin haben sich irische Piloten per Urabstimmung für einen Streik ausgesprochen. Die VC nannte zunächst keine Termine für die geplanten Ausstände, um Gegenmaßnahmen zu erschweren. Die Weihnachtstage sollen aber bis einschließlich 26. Dezember nicht bestreikt werden, hieß es.

Auch bei den Angestellten der spanischen Fluggesellschaft Iberia bahnen sich Streiks an. Der Betriebsrat rief zu Ausständen an den Tagen vor Weihnachten auf. Die Mitarbeiter an Barcelonas Flughafen El Prat sollen am 21., 22., 23. und 24. Dezember teilweise die Arbeit niederlegen. Grund sei eine „fehlende Dialogbereitschaft“ seitens der Geschäftsführung angesichts einer erhöhten Arbeitsbelastung.

Bei Ryanair gehe es um marktgerechte Arbeits-und Vergütungsbedingungen, erläuterte die Pilotengewerkschaft VC.