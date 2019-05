Sozialisten triumphieren

Dénia – ab. Einen historischen Wahlsieg hat die sozialistische PSOE in Dénia erzielt. Das gab es noch nie: Die Partei sicherte sich bei den Kommunalwahlen am 26. Mai zwölf Sitze und damit die absolute Mehrheit. Bürgermeister bleibt also in den kommenden vier Jahren Vicent Grimalt. Obwohl er nicht darauf angewiesen ist, hat er bereits angekündigt, die Partei Compromis (drei Sitze), mit der er bislang in der Koalition reagierte, auch in der neuen Legislaturperiode mit Stadtämtern betreuen zu wollen. Oppositionsparteien sind fortan wie bisher die Volkspartei Partido Popular, die ebenfalls drei Sitze erzielt und damit einen eingebüst hat, die Ciudadanos (C’s) mit zwei Sitzen (das gleiche Ergebnis wie 2015) und Gent de Dénia (GD) mit einem Stadtrat. Bei den Wahlen 2015 hatte diese Bürgerpartei zusammen mit der Centre Unificat (CU) noch zwei Sitze erzielt.

Eine Wahlschlappe handelte sich die Podem-Partei mit dem Deutschen Alexander Rodenkirchen ein, die bislang mit zwei Stadträten in Dénia vertreten war, und die künftig keinen Stadtrat mehr stellt. Keinen Erfolg hatte auch die rechtspopulistische Partei Vox, die ebenfalls leer ausging.

Bürgermeisterkandidat Sergio Benito (C’s) gab bekannt, er werde sein Mandat nicht in Anspruch nehmen, sondern sich aus der Politik zurückziehen.

In Ondara ging der Wahlsieg ebenfalls an die PSOE, die zwar nicht die absolute Mehrheit erzielt hat, aber mit fünf Stadträten in den Gemeinderat einziehen wird. Bürgermeister bleibt der bürgernahe José Ramiro, der sich einen Koalitionspartner suchen muss. In der vergangenen Legislaturperiode war das die Compromis, die bei den gestrigen Wahlen drei Sitze erzielte. Oppositionspartei bleibt die PP mit drei Sitzen.

Auch in El Verger ergatterte die PSOE mit Ximo Coll an der Spitze die meisten Wählerstimmen und sicherte sich fünf Sitze. Zur Mehrheitsregierung reicht das allerdings ebenfalls nicht. Auch hier müssen sich die Sozialisten einen Koalitionspartner suchen. Wahrscheinlich ist, dass dies die Compromis sein wird, die drei Mandate erzielt hat. Eher unwahrscheinlich ist ein Pakt mit der PP, die ebenfalls mit drei Stadträten in den Gemeinderat einziehen wird.

In Els Poblets sicherte sich die Volkspartei PP vier der elf Mandate und stellt damit einen Stadtrat weniger als vor dieser Wahl. Hier könnte es noch eine Überraschung geben, sollten sich – wie bereits bei den Wahlen 2015 geschehen- die Parteien PSOE (drei Sitze), Compromis (drei Sitze) und Pirée zu einem Bündnis zusammenschließen.