Überschwemmungen in Marina Alta

Dénia – ms. Sintflutartige Unwetter mit Überschwemmungen und Stromausfällen hielten am Sonntagabend Feuerwehr, Polizei und Zivilschutz in zahlreichen Marina-Alta-Gemeinden in Atem. In Dénia stand die Saladar-Zone unter Wasser, die Ortspolizei sperrte zahlreiche Straßen, darunter den Camí del Llavador, den Camí de Gandia und das Pinaret-d’Elies-Gebiet. Auch in den Avenidas Miguel Hernández und Joan Fuster sowie Marineta Cassiana und an der Explanada de Cervantes ging am Abend nichts mehr. Das Rathaus riet „wegen der intensiven Regenfälle in Dénia, La Xara und Jesús Pobre mit 100 Litern pro Quadratmeter in zwölf Stunden“ dringend davon ab, das Auto zu benutzen.

In Jávea musste die Avenida de la Llibertat entlang des Arenal-Strands wegen Überflutung für den Verkehr gesperrt werden, zudem waren die Carretera de La Guardia, die Avenida La Fontana und die Kreuzung am Fontana-Kanal dicht. An der Llavador-Brücke trat der Río Gorgos über die Ufer.



Am späten Abend wurde außerdem der Campingplatz El Naranjal geräumt, wie das Rathaus mitteilte. Das Rote Kreuz stellte eine Unterkunft in der Mehrzweckhalle Portal del Clot bereit.

In Benissa sperrte die Ortspolizei einen Teil der Llobella-Bucht, weil dort Felsbrocken herabgestürzt waren. In mehreren Orten – wie etwa in Pego und Dénia – kam es am Abend immer wieder zu Stromausfällen oder Problemen beim Fernsehempfang.

In der Nacht regnete es kräftig weiter, auch am Ostermontag rechnen die Meteorologen mit weiteren Schauern. Für den Süden der Provinz Valencia und den Norden der Provinz Alicante verhängte das staatliche Wetteramt Aemet am späten Sonntagabend die rote, also höchste Unwetterwarnstufe wegen heftigen Niederschlags mit bis zu 180 Litern pro Quadratmeter. Für den Rest der Provinz Alicante gilt weiterhin Warnstufe Gelb.