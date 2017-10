UPDATES: Katalonien aktuell

Barcelona – tl/sw/mar. Der 1. Oktober wird einer der wichtigsten Tage der jüngeren spanischen Geschichte. Am Sonntag will die separatistische Regionalregierung Kataloniens ein Referendum über die Unabhängigkeit der Region und die Abspaltung von Spanien abhalten. Sie hält an ihren Plänen fest und fordert die Katalanen zur Abstimmung auf, obwohl der Volksentscheid vom spanischen Verfassungsgericht untersagt wurde. Die Zentralregierung in Madrid versucht, die Abhaltung der Abstimmung mit polizeilichen und juristischen Mitteln zu verhindern. Wie der Wahltag ablaufen wird, wagt niemand vorherzusagen. In ganz Spanien herrscht höchste Anspannung.

Auf costanachrichten.com halten wir Sie den ganzen Sonntag über den Ablauf des Referendumtags „1-O“, wie in Spanien genannt wird, auf dem Laufenden. Zwei Kollegen der CBN-Redaktion sind direkt vor Ort in Barcelona.

22.56 Uhr: Vor seinen jubelnden Anhängern im Zentrum Barcelonas erklärte der katalanische Regierungschef und Initiator des vom Verfassungsgericht als illegale qualifizierten Referendums, Carles Puigdemont, dass sich „Katalonien das Recht erkämpft hat ein Staat zu sein.“ Gleichzeitig forderte er Europa auf „als Vermittler aufzutreten“. „Das hier ist keine innere Angelegenheit Spaniens mehr, das ist eine europäische.“ Die Ergebnisse der Volksbefragung werde er dem Parlament übermitteln, „damit es entsprechend handelt“.

20:48 Uhr: Unmittelbar auf den Regierungschef antwortete Oppositionsführer Pedro Sánchez, PSOE: „Ein trauriger Tag für die Demokratie“ und ein „schlimmes Bild Spaniens im Ausland“. Es habe viel gekostet, in Spanien die Demokratie aufzubauen, diese sei von den Separatisten gefährdet worden. Allerdings seien sowohl Puigdemont als auch Rajoy „verantwortlich für die Bilder von heute“. Sánchez möchte „ganz klar machen, dass man mit dem Auftreten der Polizei nicht einverstanden ist.“ Allerdings sehe man auch keinerlei Legitimation, dass man aufgrund dessen, was heute stattfand „einseitig eine Unabhängigkeit ausrufen“ könne.

Der Tag heute habe die „Demokratie insgesamt aufs Spiel gesetzt.“ Die Sozialisten hätten die „staatlichen Institutionen vom ersten Moment an unterstützt“ und in der „Reihenfolge der Unverantwortlichkeiten“ stünde die katalanische Regierung an erster Stelle, die „politische Fragen auf die Straße getragen“ habe. Aber die Regierung in Madrid habe „die Tür geschlossen, um das Problem politisch zu lösen“. Es brauche eine „nationale Regeneration“, um historische Unabhängigkeitsbestrebungen zu lösen. Rajoy sei verpflichtet, jenen Prozess des Dialogs einzuleiten, den „wir bisher vermissen.“ Er muss diese „schwere Krise“ lösen. Mit dem heutigen Tag habe die Regierung „alle Facetten ihrer Unfähigkeit offen gelegt.“

20:36 Uhr: „Ich werde keine Tür schließen, immer habe ich den Dialog gesucht, offen und ehrlich“, so Rajoy in seiner TV-Ansprache. Allerdings „nur unter dem Dach des Rechtes“. Wir werden „den Konsens unseres Landes der letzten 40 Jahre nicht den Erpressungsversuchen einer kleinen Gruppe opfern.“ Diese warnt er, „weitere Schritte auf einem Weg zu versuchen, der ins Nirgendwo führt.“ Er werde sich an die durch Wahlen legitimierten Parteien wenden, um gemeinsam einen Weg für eine Zukunft zu finden. Man werde – mit allen Katalanen – zusammen bleiben „mit unseren Freiheiten in einem Land, Gute Nacht und vielen Dank.“ so schließt Rajoy seine Rede.

20.32 Uhr: Rajoy lässt in seiner Live-Ansprache keinen Raum für Zweifel, dass seine Position die einzig richtige sei und Spanien heute sogar „weltweit ein Beispiel“ abgegeben habe und bedankt sich bei Gerichten, Sicherheitskräften und jenen Parteien, die seine Position stützten. Die Polizei habe „ihre Pflicht erfüllt“, um „einen schweren Angriff auf unsere Demokratie“ abzuwehren. Auch die Unterstützung der EU und der internationalen Gemeinschaft für die „Aufrechterhaltung der verfassungsmäigen Ordnung“ sei einhellig gewesen. „Wir haben uns an Recht gehalten, an nichts als das Recht.“

„Es gab heute kein Referendum der Unabhängigkeit Kataloniens.“ Die Demokratie habe „die Antworten gegeben, die man geben musste.“ Einige hätten die Rechte anderer verletzt und die Regeln der Demokratie angegriffen, so Spaniens Ministerpräsident Rajoy in einer Erklärung am Abend aus dem Regierungssitz Moncloa. Die katalanische Regierung habe versucht, die „Illegalität zu legalisieren“ und damit auch die Katalanen betrogen. Er verstehe die „Frustration, die sie nach diesem Tag fühlen müssen“, denn sie hätten ihr Ziel nicht erreicht. „Die große Mehrheit der Katalanen wollte nicht an diesen Aktionen teilnehmen.“

Laut dem katalanischen Gesundheitsministerium ist die Zahl der Verletzten bis zum Abend auf 761 angestiegen, davon drei schwer.

20.02 Uhr: Gleichzeitig mit der Schließung der „Wahllokale“ und dem Beginn der „Auszählung“ hat der Chef der oppositionellen „Podemos“, Pablo Iglesias, seine fundamentale Kritik am Vorgehen der Regierung Rajoy soeben im staatlichen Fernsehen vertieft. Er und seine Partei seien einerseits für das Selbstbestimmungsrecht der Bürger, wollen aber keine Abspaltung Kataloniens. Allerdings seien es die „unrechtsstaatlichen Maßnahmen der PP-Regierung, die Katalonien aus Spanien stoßen.“ Eine „Regierung der Korruption und der Gummigeschosse“ sei „unfähig, diesen Konflikt zu lösen“. Er sei bereit, auch mit Parteien zu verhandeln, „die die Sache anders sehen als er“, die Absetzung Rajoys sei jedoch das Ziel.

19.46 Uhr: Ministerpräsident Rajoy hat für 20.15 Uhr eine Erklärung zur Lage angekündigt.

19.40 Uhr: Die katalanische Landesregierung ließ in einer Erklärung verbreiten, dass „sich die Regierung (in Madrid, Anm.) vor internationalen Gerichten für die Gewalt zu verantworten haben wird.“ Die Regierung Puigdemont behauptet, dass lediglich 319 der ca. 1.200 Wahllokale geschlossen wurden und sich die Zahl „jener, die wählen gingen auf Millionen beläuft“. – Laut katalanischem Gesundheitsamt wurden zehn Personen wegen des Einsatzes von Tränengas in der Gemeinde Aiguaviva (Girona) in Krankenhäusern behandelt.

19.10 Uhr: Die Gerichte bekommen Arbeit. Etliche Anzeigen gingen im Laufe des Tages bei Gerichten Kataloniens ein, darunter solche wegen Polizeigewalt, aber auch wegen Untätigkeit der katalanischen Landespolizei. Ein Bürger erstattete Anzeige, weil er in der Verwendung seiner Daten für das „Wahlregister“ einen Missbrauch sieht. In einigen Fällen wurden Richter selbst aktiv, weil die Mossos d´Esquadra die Auflage des Obersten Gerichtshofs Kataloniens (TSJC), die Abhaltung des Referendums zu unterbinden nicht oder nicht ausreichend erfüllt hätten.

19.00 Uhr: Der SPD-Vorsitzende und ehemalige EU-Parlamentspräsident, Martin Schulz, erklärt auf Twitter: „Die Eskalation in Spanien ist besorgniserregend. Madrid und Barcelona müssen sofort deeskalieren und den Dialog suchen.“

18.54 Uhr: Während die Spannungen in Katalonien anhalten und sich durch angekündigte Kundgebungen am Abend noch verschärfen könnten, schaut die Welt gespannt nach Spanien. Das internationale Medienecho auf die Vorgänge in Katalonien ist gewaltig. Und es ist sich weitgehend einig darüber, dass die Ausmaße der Polizeigewalt keinen Beitrag zu einer Lösung des Konfliktes darstellen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Deklaration des Verfassungsgerichtes, dass das Referendum illegal sei, dazu berechtigt, das Grundrecht der Bürger auf freie Meinungsäußerung derart gewalttätig einzuschränken. Offenbar, so der Tenor in vielen westlichen Zeitungen, wird auf dem Rücken der Bürger, ein Machtkampf zwischen Barcelona und Madrid ausgetragen. „Die „Süddeutsche“ resümiert: „Die Separatisten suchen ein Foto, das um die Welt geht.“. Derweil wächst die Kritik am Polizeieinsatz, Politiker mehrerer EU-Staaten fordern die Regierungen in Madrid und Barcelona zum Dialog auf.

17.47 Uhr: Momentan sei die Lage in Barcelona eher ruhig, schildern CBN-Redakteur Stephan Kippes und CBN-Fotograf Ángel García. Auf einen ursprünglich von beiden geplanten Besuch im Pressezentrum der Regionalregierung haben die Kollegen verzichtet: „Die nehmen Eintritt von den Journalisten, das haben wir lieber in zwei Bier investiert“, sagte Kippes. Um 18 Uhr soll eine Demonstration auf der Plaza de Catalunya stattfinden. Von dort werden sich die Kollegen wieder melden. Kippes ergänzte, dass viele Personen über das Vorgehen der Polizei erschüttert sind. Viele Katalanen, mit denen er gesprochen habe hätten gesagt, dass sie wegen des harten Vorgehens der Polizei jetzt einsehen würden, dass Katalonien nicht bei Spanien bleiben könne. Vorher seien sie nicht von einer Unabhängigkeit Kataloniens überzeugt gewesen. Auch Kippes ist überzeugt: „Dieser Tag wird sich in das kollektive Gedächtnis der Katalanen einbrennen.“

17.40 Uhr: „Korrupt, heuchlerisch und unfähig“ – mit diesen Worten hat Podemos-Chef Pablo Iglesias angesichts der heutigen Ereignisse in Katalonien den Rücktritt von Ministerpräsident Rajoy gefordert. Die Sozialisten (PSOE) rief Iglesias dazu auf, sich an einem Misstrauensvotum gegen Rajoy im Parlament zu beteiligen.

17.35 Uhr: Das spanische Innenministerium teilt über Twitter mit, dass es Guardia Civil und Policía Nacional bis jetzt gelungen sei, 92 Stimmlokale zu schließen.

17.28 Uhr: Nach dem rabiaten Vorgehen der Polizei gegen Wähler und Demonstranten zur Verhinderung des umstrittenen in Katalonien ist die Zahl der Verletzten auf mindestens 465 Bürger gestiegen. Dies teilt das katalanische Gesundheitsministerium mit. Laut des spanischen Innenministeriums wurden auch elf Polizeibeamte leicht verletzt.

16.58 Uhr: Die Zeitung „El País“ (online) berichtet von Auseinandersetzungen zwischen katalanischer Landespolizei und Guardia Civil vor einigen Stimmlokalen. Derweil geht die Abstimmung laut „El País“ weiter – allerdings ohne Wählerlisten in den Stimmlokalen, ohne Prüfung der Identität der Wähler und ohne Kontrolle. Die Namen der Wähler werden auf Papier notiert. Kein Stimmlokal hat Internet. Die Netzverbindungen wurden bereits am Vortag von der Polizei gekappt.

16.42 Uhr: Die fünf Polizeigewerkschaften kündigen rechtliche Schritte gegen den Chef der katalanischen Landespolizei Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, und weitere Polizeioffiziere an. Die Mossos seien mit „beschämender Lässigkeit“ an die Aufgabe herangegangen, das Referendum zu verhindern. Gleichzeitig bezeichneten die Polizeigewerkschaften das Vorgehen von Guardia Civil und Policía Nacional als „verhältnismäßig“.

16.19 Uhr: Eine weitere Rücktrittsforderung an Ministerpräsident Rajoy kommt von der Vereinigten Linken (IU): Die Partei verurteilte die „Brutalität der Sicherheitskräfte des Staates“ in Katalonien. Dieser Einsatz sei ein schwerer politischer Fehler gewesen, „der sich im kollektiven Gedächtnis der Katalanen“ festsetzen werde. IU beklagte die staatsautoritäre Haltung der Regierung und forderte den Rücktritt von Mariano Rajoy.

16.07 Uhr: Nun also wird doch gekickt: Trotz der Unruhen beim umstrittenen Referendum über die Unabhängigkeit in Katalonien findet das Fußballspiel des FC Barcelona gegen UD Las Palmas statt. Die für 16.15 Uhr angesetzte Partie der Primera División werde unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, teilt der Verein mit. Zuvor war mehrfach die Absage der Partie gemeldet worden.

Sonntag, 15.55 Uhr: Es häufen sich die Stimmen von Politikern und Kommentatoren, die entsetzt über das teils brutale Vorgehen von Guardia Civil und Policía Nacional sind.Einer der angesehensten TV-Journalisten, Jordi Évole (vom TV-Sender La Sexta), der das Referendum bisher scharf kritisiert hatte, postete auf Twitter: „Diejenigen, die sich diesen Plan zur Verhinderung des Referendums ausgedacht haben, wissen womöglich nicht, dass sie vielleicht den endgültigen Weggang Kataloniens eingeleitet haben.“

Der Chef der katalanischen Sozialisten (PSC), Miquel Iceta, ebenfalls ein Gegner der Separatisten, rief Rajoy und auch Puigdemont wegen der Ereignisse am Sonntag zum Rücktritt auf, „wenn sie es nicht schaffen, die Normalität wiederherzustellen“. Der „inakzeptable“ und „unverhältnismäßige“ Polizeieinsatz müsse sofort eingestellt werden, forderte er.

Sonntag, 15.28 Uhr: Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau wirft Spaniens Ministerpräsident Rajoy und seiner Volkspartei vor, die katalanische Landeshauptstadt in „einen Belagerungszustand“ versetzt zu haben. Colau hat nach eigenen Angaben an dem Referendum teilgenommen, obwohl die Kommunalpolitikerin vom Podemos-Ableger En Comú nicht für einen selbstständigen katalanischen Staat eintritt. „Ich danke der Bürgerschaft, dass sie die Abstimmung möglich gemacht hat“, sagte Colau.

Sonntag, 15.00 Uhr: Die Erstliga-Partie zwischen dem FC Barcelona und UD Las Palmas ist aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. Die Gäste von den Kanaren hatten im Camp Nou mit der Spanien-Flagge auf den Trikots antreten wollen. Das hätte dem überzeugten Separatisten und Verteidiger Gerard Piqué bestimmt nicht gefallen und einen seiner berüchtigten Tuits ausgelöst.

Sonntag, 14.51 Uhr: Die Regionalregierung teilt mit, dass sich die Zahl der Verletzten infolge des gewaltsamen Polizeieinsatzes auf 337 Personen erhöht hat. Die Betroffenen werden aufgefordert, Anzeige zu erstatten.

Sonntag, 14.40 Uhr: Vize-Ministerpräsidentin Soraya Sáenz der Santamaría hat in Madrid eine Pressekonferenz gegeben. Sie forderte die katalanische Landesregierung auf, „diese Farce endlich zu beenden.“ Sáenz der Santamaría rechtfertigte das gewaltsame Vorgehen der Polizeikräfte und gab allein der Gegenseite die Schuld: „Die Unverantwortlichkeit der Regionalregierung musste durch das Verantwortungsbewusstsein der Polizei ersetzt werden.“ Und: „Es hat kein Referendum gegeben.“ Derweil stehen vor Stimmlokalen in Barcelona lange Schlangen von Menschen, die an dem Referendum teilnehmen wollen.

Sonntag, 14.15 Uhr: Diese Bilder gehen um die Welt: Sondereinheiten der Guardia Civil und Policía Nacional gehen vor Stimmlokalen gewaltsam gegen die Menschen vor. Diese Bilder wird auch Mariano Rajoy nicht mehr loswerden. „Ich glaube, heute hat Spanien Katalonien verloren“, sagt CBN-Redakteur Stephan Kippes angesichts des Vorgehens der Polizei. Selbst Leute, die nicht unbedingt für die Unabhängigkeit sind, wenden sich empört von Spanien ab. „Die Leute wollen nur wählen“, sagt Kippes, „es ist unglaublich, was die Menschen, darunter viele Alte, für Strapazen auf sich nehmen angesichts der Schwierigkeiten, bloß um ihre Stimme abgeben zu können. Das ist alles sehr beeindruckend.“

Sonntag, 14 Uhr: Mittlerweile machen sich in Barcelona die Referendumsgegner bemerkbar. Bei deren Protest kommt es laut CBN-Reportern in der Nähe der Kolumbusstatue zu wüsten Beschimpfungen zwischen den Lagern, die jeweils für und gegen das Referendum sind. Stephan Kippes zufolge tragen einige der Protestler, die die spanische Flagge mit sich führen, Sturmhauben. Auch sind einige in der Gruppe sichtlich alkoholisiert und auf Ärger aus. Auf die meisten trifft dies allerdings nicht zu. Das 55-jährige Mitglied der rechtsradikalen Falange, Carlos Carmona erklärt gegenüber der CBN, aus Madrid nur mit der Absicht angereist zu sein, um seinen Protest gegen das Referendum kundzutun. „Für mich hört Spanien auf, Sinn zu machen, wenn seine geographische Einheit nicht mehr gegeben ist“, sagte er.

Sonntag, 13.45 Uhr: Hunderte haben im größten Wahllokal Barcelonas, auf dem Gelände der Bildungseinrichtung Escola Industrial, abgestimmt, seitdem es um 10.25 geöffnet hat, informiert „Europa Press“. Nun allerdings ist dort eine Stimmabgabe wegen Serverproblemen nicht möglich, weswegen es zu langen Wartezeiten kommt. Tausende Menschen stehen drinnen und draußen, während es regnet, und werden auch bei erneuter Inbetriebnahme des Wahllokals wohl stundenlang warten müssen, so Fernsehsender „TV3“. Zwischen den Abstimmungsbefürwortern und der Guardia Civil, die mit sieben Wagen vor Ort ist, kommt es zu Konflikten.

Sonntag, 13.40 Uhr: Ganz anders als Mas sieht es Xavier García Albiol, Chef der katalanischen Volkspartei PP. „Die unverantwortliche Haltung der katalanischen Regierung gipfelt im Spektakel, das wir heute auf den Straßen sehen.“ Er fährt fort: „Es erzeugt in uns ein Gefühl des Stolzes, zu sehen, wie der Rechtsstaat denen, die versuchen, die Demokratie zu zerstören, eine angemessene und verhältnismäßige Antwort gibt.“

Sonntag, 13.15 Uhr: Für Artur Mas, Amtsvorgänger von Regionalpräsident Carles Puigdemont, werden die Bilder von den Einsätzen der Guardia Civil und Nationalpolizei gegen das Referendum Spanien teuer zu stehen kommen: „Heute erscheint Spanien in den Medien wie ein repressiver Staat, der, der mit Schlägen denen antwortet, die einen Abstimmungszettel in eine Urne stecken wollen.“ Er fährt fort: „Heute hat der spanische Staat Katalonien verloren. Es wird ein Vorher und Nachher geben.“

Sonntag, 13 Uhr: Mittlerweile gehen die Bilder und Videos der Auseinandersetzungen der Referendumsbefürworter mit der Nationalpolizei auf den Straßen durch die Netzwerke – und um die Welt. Wie CBN-Reporter Stephan Kippes berichtet, sorgen diese für große Empörung unter den Bürgern, die er trifft. Dabei handelt es sich sowohl um junge und alte Menschen, wie auch eigentlich „gemäßigte Katalanen“, die „nichts mehr mit Spanien“ zu tun haben wollen. Auf dem Weg vom Wahllokal Richtung Innenstadt ist für die CBN von derlei Polizeiaktivitäten allerdings nichts zu sehen. Die katalanische Polizei Mossos d’Esquadra stehen vor den Wahllokalen, vor denen sich tausende Menschen versammelt haben. Zu gewaltsamen Aktionen kommt es hier nicht.

Sonntag, 12.30 Uhr: Das katalanische Gesundheitsministerium informiert, dass bei Polizeieinsätzen vor den Wahllokalen 38 Menschen verletzt worden sind, drei davon sogar schwer. Während der spanische Regierungsvertreter in Katalonien, Enric Millo, um 12.30 Uhr ausdrücklich den „professionellen“ Einsatz von Nationalpolizei und Guardia Civil lobt, die für die Sicherheit und Rechte „aller Katalanen“ sorgen würden, kursieren im Internet Fotos von Bürgern mit Blut im Gesicht, darunter ältere Menschen.

Sonntag, 12 Uhr: Im Gebäude der Regierungsvertretung von Katalonien findet eine Versammlung von katalanischer Polizei, Guardia Civil und Nationalpolizei statt. Erschienen sind da weder der Major der Mossos, Josep Lluís Trapero, noch deren Kommissar Ferran López. Die katalanische Schulministerin Clara Ponsatí beschwert sich unterdessen laut „La Vanguardia“ darüber, von der Nationalpolizei „angegriffen“ worden zu sein. Auf einer Kreuzung zwischen Sagrada Família und Provinzverwaltung verwendete die Polizei laut El Periódico Gummigeschosse.

Regionalpräsident Carles Puigdemont ist unter dem Jubel von wartenden Menschen vor dem geschlossenen Wahllokal in Sant Julià de Ramis aufgetreten. Er kritisierte das Vorgehen der Zentralregierung scharf, sprach von „polizeilicher Brutalität“. „Es ist alles gesagt, die Schande wird sie immer begleiten“, sagte Puigdemont. Spanien habe „mehr verloren“, als er gedacht hätte, Katalonien hingegen „mehr gewonnen“ als erwartet. Die Maßnahmen der Zentralregierung hätten nicht verhindert, dass die Katalanen wählen gegangen seien.

Sonntag, 11.30 Uhr: Das Innenministerium lobt per Twitter ausdrücklich die Guardia Civil und die Nationalpolizei. Die erfülle „sehr wohl“ ihre Pflicht. Der spanische Regierungsvertreter für Katalonien, Enric Millo, kritisiert indes die katalanische Polizei Mossos d’Esquadra, die „in den meisten Fällen“ ihrer Pflicht, das illegale Referendum zu unterbinden, nicht gerecht geworden sei.

Die Mossos d´Esquadra beteuern per Twitter hingegen, der Order des Obersten Gerichtshofs von Katalonien „mit Verhältnismäßigkeit“ Folge zu leisten.

Sonntag, 10.40 Uhr: Kataloniens separatistischer Regionalpräsident Carles Puigdemont hat seine Stimme abgegeben. Allerdings nicht im mittlerweile von der Guardia Civil blockierten Lokal in Girona, in dem Puigdemont die Stimmabgabe geplant hatte, sondern in einem Nebenort. Die Bürgermeisterin von Barcelona Ada Colau berichtet, noch in der Schlange zu stehen, kritisiert von dort die Zentralregierung scharf und fordert den Rücktritt vom spanischen Ministerpräsident Mariano Rajoy, den sie wegen des Polizeiaufkommens als „Feigling“ bezeichnet.

Sonntag, 10.30 Uhr: Das Referendum hat in der Grundschule Univers begonnen, berichten die CBN-Reporter. Am 1. Oktober respektiert man auch beim Referendum den internationalen Tag der älteren Menschen und liess den betagten Katalenen den Vortritt: Die erste Wählerin war eine 85-jährige Dame mit Krückstock, die zuvor zwei Stunden im Regen ausgeharrt hatte und sichtlich gerührt war. Als zweite gab die 76-Jährige Carmen Puig ihre Stimme ab, die schon um 4.40 Uhr vor dem Wahllokal gestanden habe, wie sie uns mitteilt. Sie habe unter den ersten Wählern sein und bei der historischen Abstimmung helfen wollen.

Sonntag, 10.20 Uhr: Der Sprecher der Regionalregierung Jordi Turull verkündet: „73 Prozent der Wahllokale sind offen und funktionieren“. Medienberichten zufolge gab es allerdings massive Probleme beim Herunterladen der Applikation für das Wählerverzeichnis. Die Guardia Civil hat offenbar die Server unter ihre Kontrolle gebracht. Indessen wurde bekannt, wie die Urnen in die Wahllokale gelangten. Für ihre Bestellung und Lieferung, zum Grossteil aus dem französischen Perpignan, wurden Codewörter wie „Tupperdose“ und „Geschäftsreisender“ verwendet.

Sonntag, 10.15 Uhr: Medienberichten zufolge gibt es in Wahllokalen Zusammenstöße mit der Polizei. Vom Gebrauch von Pfefferspray ist etwa in der staatlichen Schule Ernest Lluch die Rede. Indessen hat die Guardia Civil die Lokale in Girona unter Kontrolle gebracht, in denen jeweils der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont und sein Amtsvorgänger Artur Mas ihre Stimme abgeben wollten. In der Grundschule Univers, wo die CBN vor Ort ist, wartet man weiter auf den Beginn der Wahl. Polizei ist keine in Sicht. In der Schlange stehen die Älteren, die bereits stundenlang vor dem Lokal ausgeharrt haben, ganz vorne.

Sonntag, 10 Uhr: Für die Zentralregierung ist das Referendum „vereitelt“. Es sei „das erste Mal in der Weltgeschichte“, dass bei einer Wahl, 45 Minuten bevor diese beginnt, die Regeln geändert würden, „mit der einzigen Absicht, ein Ergebnis zu erzwingen“, so Regierungssprecher Íñigo Méndez de Vigo in Madrid. Das katalanische Plenum am 6. und 7. September, bei denen das Referendum beschlossen worden war, sei bereits eine „demokratische Schande“ gewesen sei, doch dieser Sonntag sei nun eine „elektorale Schande“.

Sonntag, 9.30 Uhr: Die CBN-Reporter sind in der Grundschule Univers im Stadtteil Vila de Gràcia vor Ort. Die Wahl hat noch nicht begonnen. Wie Reporter Stephan Kippes berichtet, mussten zunächst freiwillige Wahlhelfer gesucht werden. Die stehen nun bereit, haben aber Probleme beim Herunterladen der Applikation mit dem Wählerverzeichnis. Eine „gewaltige Schlange“ harrt indes im Regen aus. Die Stimmung sei „extrem friedlich und rücksichtsvoll“.

Sonntag, 9 Uhr: Das Referendum hat offiziell begonnen. Aufgrund der Software-Umstellung durch den Wahlmodus ist jedoch momentan nicht bekannt, in welchen Lokalen die Wahl, wie geplant, begonnen hat.

Sonntag, 8.15 Uhr: Überraschung, kurz bevor das Referendum offiziell um 9 Uhr beginnt. Die katalanische Regierung hat, aufgrund der Vielzahl an durch die Polizei geschlossenen Wahllokale, die Normen für das Referendum geändert. Nun gilt der „censo universal“ – also kann jeder Wahlberechtigte im Lokal seiner Wahl abstimmen, und nicht, wie ursprünglich angedacht, nur im Lokal, in dem er verzeichnet ist. Die katalanische Regierung hat dafür offenbar das Einwohnerverzeichnis zur Verfügung gestellt. Nun werden in den Lokalen schnell die entsprechenden Computerprogramme heruntergeladen.

Sonntag, 7.05 Uhr: Vor den Wahllokalen haben sich bereits Hunderte von Menschen versammelt, um die Gebäude zu beschützen. So soll ein Eingreifen der Polizei verhindert werden. Die auf Schiffen im Hafen von Barcelona untergebrachten Angehörigen der Guardia Civil sind inzwischen nach Medienberichten in größeren Fahrzeugkolonnen aufgebrochen.

Sonntag, 6.15 Uhr: Heute sollen die Katalanen bei dem sogenannten Referendum über die Unabhängigkeit der Region und die Trennung von Spanien abstimmen. Die Stimmlokale öffnen um 9 und schließen um 20 Uhr. Gut 5,3 Millionen Katalanen wären stimmberechtigt. Die Zeitung „El País“ bezeichnet den heutigen Tag als „die schwerste Herausforderung für die spanische Demokratie“. Angesichts der Verhinderungsstrategie der Zentralregierung gegen das Referendum halten die Separatisten eine Beteiligung von einer Million Bürger schon für einen Erfolg. Um 6 Uhr ist auch die Frist abgelaufen für die Besetzer von Wahllokalen, um die Gebäude zu verlassen. Die Polizei müsste nun laut Anordnung der Staatsanwaltschaft mit der Räumung beginnen. Derweil werden in einigen Stimmlokalen bereits Urnen aufgestellt, ohne dass die katalanische Landespolizei Mossos d’Esquadra interveniert.