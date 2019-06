Von bunt bis gar nicht

Alicante – sw. Auf ganz unterschiedliche Weisen begehen die Gemeinden der Costa Blanca den LGTBI-Feiertag „50 Jahre Stonewall“. In Alicante, Altea oder Orihuela hängen Regenbogenflaggen, in Elche tauschten Stadträtinnen und Stadträte demonstrativ lesbisch-schwule Küsse aus, in Jesús Pobre stellte die Stadt auf dem Platz Schränke auf, denn wer sich in Spanien als homosexuell outet, „sale del armario“, also „kommt aus dem Schrank“. In Cartagena und Valencia stehen am heutigen Samstagabend, 29. Juni, große Feiern an, am dritten Juliweekend legt Alicante und Anfang September Benidorm nach. Auch Santa Pola marschiert heute Abend um 20 Uhr vom Palmeral zum Rathaus, wo gefeiert wird, allerdings nicht unbedingt mit dem Segen der neuen Bürgermeisterin Loreto Serrano (PP).

Die sträubte sich dagegen, eine Regenbogenflagge aufzuhängen, was die linksalternativen Vorgänger erzürnte. In Torrevieja steigt gar keine Party. Die neue PP-Regierung meint, die grünen Vorgänger hätten nichts vorbereitet, die hingegen beschuldigen die Konservativen, die Vorbereitungen nicht weitergeführt zu haben. In El Campello, wo nun der Rechtspakt von PP und C´s gemeinsam mit Vox regiert, hängt erstmals seit Jahren keine Flagge des homo-, trans-, bi- und intersexuellen Kollektivs.

In der aktuellen CBN lesen Sie einen Report zum Thema LGTBI mit Veranstaltungstipps und Bildern der Fotografin Mar Sáez aus Murcia mit homo- und trans-Models.