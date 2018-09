Jede Menge Kippen und Plastik

San Javier – sg. Reinigungsbrigaden haben den Steindamm am Hafen Tomás Maestre auf La Manga am Mar Menor in San Javier gesäubert. Dabei kamen in einer Woche neun Kubikmeter Müll zusammen, der hauptsächlich aus Zigarettenkippen und Plastik bestand. Die Reste hatten sich zwischen den Steinen festgesetzt. Vier Arbeiten sammelten sie ein. Die Landesregierung von Murcia wurde über den Zustand der Hafenumgebung durch die sozialen Netzwerke und der Handy-Applikation ‘CONECTAmbiental’ aufmerksam. Bürger können über diese App auf Missstände am Mar Menor hinweisen. Die Nachrichten kommen bei der Umweltabteilung der Landesregierung an.

So hatte ein Anwohner am 29. August gemeldet, dass sich Algen am Strand von Los Nietos in Cartagena angesammelt hatten, einen unamgenehmen Geruch verbreiteten und die Badegäste störten. Nach Angaben der Landesregierung wurde der Küstenabschnitt innerhalb von 24 Stunden gesäubert. Insgesamt wurden in der Zeit vom 1. Juli bis zum 17. August 743 Kubikmeter abgestorbene Wasserpflanzen von den Stränden am Mar Menor entfernt.