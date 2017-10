Junge Frau getötet

Cartagena – sg. Am 25. September ist eine 20-jährige Frau in ihrer Wohnung in Cartagena erstochen worden. Tatverdächtiger ist der 22-jährige Ex-Freund, der von der Polizei festgenommen wurde. Medienberichten zufolge hatte sich das Paar vor wenigen Monaten getrennt. Doch offenbar verfolgte der in Málaga lebende 22-Jährige die junge Frau. Sie hatte vor ihrem Tod bei der Guardia Civil Anzeige erstattet, weil sie sich bedroht fühlte. Als sie in ihre Wohnung zurückkehrte, wartete der mutmaßliche Mörder auf sie. Er war mit einer Leiter über den Balkon in das Haus gelangt.

Bei einem Streit soll er der 20-Jährigen mit dem Messer in die Brust und in den Hals gestochen und sie dabei tödlich verletzt haben. Danach flüchtete er auf den Balkon eines Nachbarhauses. Bevor die Polizei ihn verhaftete, verletzte er sich selbst und sprang vom Balkon. Er wurde ins Krankenhaus Santa Lucía in Cartagena eingeliefert. Nachbarn beschrieben den 22-Jährigen als gewalttätig und jähzornig. Er soll zeitweise als Modell in Einkaufszentren in Málaga gearbeitet haben.

Die Ermordung der 20-Jährigen ist der dritte Fall von häuslicher Gewalt in der Region Murcia in diesem Jahr. In den Jahren 2011 bis 2014 und 2016 wurden keine Opfer gezählt, 2015 wurden zwei Frauen von ihren Ex-Männern getötet.