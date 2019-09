Los Alcázares geht unter

Los Alcázares – sg. In Los Alcázares sind am am Samstag, 14. September, erneuet die Ramblas über die Ufer getreten. Das Rahtaus hat die Evakuierung der Bewohner in den ¨berschwemmten Gebieten angekündiht und die Betroffenen aufgerufen, die Erdgeschosse in ihren Häusern zu verlassen und in höhrere Stockwerke zu gehen, wenn möglich, bis sie evakuiert werden.

Auch das Mar Menor ist betroffen. Mengen an Schlamm und Geröll wurden in die Lagune geschwemmt und färbten das Wasser braun.

In Lorca hat es in Nacht zu Samstag heftig geregnet. 50 Liter pro Quadratmeter in nur 20 Minuten gingen nieder. Heftige Hagelschuer richteten in den Bezirken Purias, La Campana, La Escucha und Aguaderas erhebliche Schäden an.

Unterdessen wurde der Internationale Flughafen in Murcia um9.30 Uhr wieder geöffnet.