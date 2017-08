Menschenkette rettet vier Badegäste

Cartagena – sg. An den Stränden auf La Manga am Mar Menor haben sich am Dienstag, 15. August, dramatische Szene abgespielt. Starke Strömungen und ein hoher Wellengang ließen die Rettungsschwimmer am Vormittag an vielen Buchten die rote Fahne hissen, so wie an der Playa de Entremares in Cartagena. Drei Strandbesucher missachteten das Verbot jedoch, gingen ins Wassser und gerieten in Not. Sie konnten aus eigener Kraft nicht an Land geraten. Die Rettungsaktion gestaltete sich wegen der aufgebrachten See schwierig. Die Rettungsschwimmer organisierten mit Hilfe von Strandbesuchern eine Menschenkette und zogen die drei Badegäste aus dem Wasser, die zwar erschöpft waren, aber keine medizinische Versorgung benötigten.

Zur selben Zeit ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in der Bucht Galúa in Cartagena. Ein Strandbesucher nahm trotz rote Flagge ein Bad und musste von den Rettungsschwimmern aus dem Wasser gezogen werden. Am selben Tag starb eine 88-jährige Frau beim Baden am Strand Veneciola in San Javier. Sie erlitt vermutlich einen Herz-Kreislaufstillstand. Helfer brachten die bewusstlose Frau zwar an Land, doch die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Zwei ausländischen Touristen könnte das Baden bei roter Fahne teuer zu stehen kommen. Ihnen droht eine Strafe von bis zu 1.500 Euro. Im ersten Fall riefen die Strandwächter in der Bucht Galúa die Polizei, nachdem ein Badegast ihren Anweisungen, das Wasser zu verlassen, nicht folgte. An der Palya Zeus in Cartagena mussten Rettungsschwimmer einen Urlauber aus dem Wasser holen, der ebefalls das Verbot ignoriert hatte.