Erdbeben in Granada

Granada – mit. In Granada hat sich heute Vormittag um 9.41 Uhr ein Erdbeben der Stärke 4,1 auf der Richterskala zugetragen. In zahlreichen Nachbargemeinden hat man das Beben noch spüren können. Damit handelt es sich um eines der schwersten Beben in der Region innerhalb der letzten 20 Jahre. Nur ein Erdbeben der Stärke 6,2 in Nigüelas am 11. April 2010 und ein Erdbeben der Stärke 4,2 in Arenas im vergangenen Jahr waren in dieser Gegend stärker.

Die Südküste Spaniens ist ein Erdbeben-Gebiet, da sich dort die afrikanische Platte unter die eurasische Platte schiebt. Immer wieder kommt es hier zu Erdbeben. Das letzte schwere Beben ereignete sich am 25. Januar 2016 gegen 5.30 Uhr morgens im Alborán-Meer zwischen Spanien und Afrika und hatte einen Wert von 6,3 auf der Richterskala. In Melilla wurden dadurch ganze Gebäude unbewohnbar. Die Ziegel einiger Häuser in der Provinz Málaga fielen auf die Straße. Das Beben versetzte Anwohner und Urlauber damals in Schrecken. Verletzt wurde allerdings niemand.