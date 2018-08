Ziel und Start in Almería

Almería – jan. Im Rahmen der 73. Ausgabe der Spanien-Rundfahrt werden die Radprofis in diesem Jahr an zwei Tagen in der Provinz Almería unterwegs sein. Die fünfte Etappe der Vuelta führt am Mittwochch, 29. August, von Granada über die Bergregion der Alpujarra an die Ostküste der Provinz Almería. Die Zielankunft nach 188,7 Kilometer wird in der touristischen Urbanisation von Roquetas de Mar sein, wo die Rennfahrer gegen 17 Uhr erwartet werden.

Beim sechsten Tagesabschnitt am Tag darauf werden die Radprofis vom Norden der Provinz Almería aus die Nachbarregion Murcia ansteuern. Der Startschuss wird um 12.30 Uhr an der Avenida Guillermo Reyna in Huercal Overa fallen. Die 155,7 Kilometer lange Strecke führt das Tross der Radfahrer in der Folge über San Juan de los Terreros, Aguilas, Mazarrón und Cartagena nach San Javier. Weitere Informationen zu den Etappen gibt es auf der Webseite <www.lavuelta.es>.