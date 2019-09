Quirónsalud wird kostenlose Tests zur Früherkennung von Prostatakrebs durchführen

Der Test ist für Männer ab 45 Jahren gedacht; und ab 40 Jahren, wenn Prostatakrebs in der Familiengeschichte aufgetreten ist.

Torrevieja, September 2018. Anlässlich des Welttages dis Prostatakrebs, lanciert das Hospital Quirónsalud Torrevieja eine neue Ausgabe der kostenlosen Kampagne zur Früherkennung dieser Pathologie, die am 15. September gefeiert wird. Die Initiative besteht in der Durchführung von kostenlosen PSA-Tests und Beratung mit dem Urologen mit vorheriger Terminanfrage an Männer der Allgemeinbevölkerung und an Patienten des Krankenhauses ab 45 Jahren und, wenn sie eine Familiengeschichte haben, ab 40 Jahren.

Anhand des PSA-Wertes – ein von der Prostata synthetisiertes Protein – der in einem einfachen Bluttest gemessen wird, kann der Spezialist das Vorhandensein eines Tumors feststellen, da er in diesem Fall zunimmt. Wie erklärt der Arzt Dr. Sven Petry, Leiter der Urologie-Abteilung von Quirónsalud Torrevieja „Die Tatsache, dass die Tumorzellen den PSA in größerer Menge produzieren, kann darüber entscheiden, in welchen Menschen es wahrscheinlicher ist, diese Art von Zellen zu finden und zu entscheiden, ob diese Zellen durch eine Prostatabiopsie untersucht werden oder nicht, abhängig von den potenziellen Vorteilen und Risiken kann von ihrer Diagnose und Behandlung herrühren“. Der PSA-Wert steigt mit dem Alter, so dass Männer ohne Prostatakrebs mit zunehmendem Alter höhere PSA-Werte haben: „Wenn wir bei fünfundvierzig einen Wert von weniger als 1,5 als normalen Index betrachten, wird dieser Normalitätsindex bis zu fünfundsechzig auf 2,5 und so weiter steigen“, erklärt der Spezialist.

Ziel der Kampagne ist es, die Bevölkerung über die Bedeutung der Früherkennung für eine gute Prognose dieser Krankheit zu sensibilisieren. Die Absicht besteht darin, „die Gesellschaft über Prostatakrebs zu informieren und zu sensibilisieren, da das Risiko, daran zu leiden, gering ist. Prostatakrebs zu heilen ist möglich, wenn es früh erkannt wird „, erklärt Dr. Petry.

90% der Fälle können geheilt werden

Prostatakrebs ist die zweithäufigste Krebsart der Welt bei Männern und die erste in Europa. Jedes Jahr werden in Spanien etwa 25.000 neue Fälle diagnostiziert, von denen zwischen 20 und 30% Patienten sind, die einen Rückfall erlitten haben. „Wenn der Tumor jedoch früh erkannt wird, kann er in 90% der Fälle geheilt werden„, warnt Dr. Petry.

Außer für fortgeschrittene Stadien, Prostatakrebs erzeugt selten irgendwelche Symptome; daher die Bedeutung von PSA, die die Früherkennung dieser Krankheit bei asymptomatischen Patienten ermöglicht.

Wie man auf die Tests zugreift

Der Test wird im Krankenhaus Quirónsalud Torrevieja durchgeführt und es ist nicht notwendig, nüchtern zu sein. Der Analysezeitraum findet vom 16. bis 20. September statt, und interessierte Personen können Informationen ab Montag, dem 16. September, Montag bis Freitag von 10.00 bis 14.00 Uhr anfordern. Auskunft am Telefon 966 90 95 06, per E-Mail prevencion.trv@quironsalud.es oder in Internet, auf http://www.quironsalud.es/torrevieja/es

