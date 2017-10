Boot landet in Calp

Calp – ms. Mindestens sieben Personen sind am Freitagmorgen, 27. Oktober, in einem Boot in Calp an Land gegangen. Gegen 9 Uhr war das Rote Kreuz anwesend, um sich um die Gesundheit der Ankömmlinge zu kümmern.



In den letzten Wochen sind vermehrt Boote an den Küsten der Marina Alta aufgetaucht. Die meisten kamen aus Algerien oder Marokko. Im Juli kamen mehrere Boote in Calp, Moraira, Benissa und erst kürzlich an der Cova Tallada in Jávea an. Auch in Altea, Santa Pola und Guardamar, sind in diesem Sommer Inmigranten an Land gegangen.

Acht weitere Personen kamen außerdem am Freitagmorgen in El Campello an.